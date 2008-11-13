Росія зміцнює рубль як регіональну валюту

Росія і Білорусь домовилися про перехід на рублі при торгівлі нафтою і газом.

Про це повідомив у четвер заступник прем`єр-міністра Білорусі Андрій КОБЯКОВ, передає РІА Новости.

"Це буде нашим внеском в додання рублеві статусу регіональної резервної валюти", - сказав він на церемонії підписання Угоди по наданню Мінську кредиту на 2 мільярди доларів.

А.КОБЯКОВ уточнив, що угода буде одним з ключових пунктів плану спільних дій Росії і Білорусі.

У свою чергу, віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН відзначив, що деякі компанії вже використовують рублі в своїх розрахунках з Росією. "Ми збираємося розширити сферу застосування рубля, щоб це обмовлялося в міждержавних угодах і угодах головних господарюючих суб`єктів", - сказав віце-прем`єр. За його словами, це добровільні угоди. "Наше завдання, щоб це було ще і вигідно", - додав він.

Сьогодні в Москві А.КОБЯКОВ і О.КУДРІН підписали меморандум про взаєморозуміння між урядом РФ і урядом Білорусі щодо координації заходів з підвищення конкурентоспроможності національних економік. Також сторони підписали протокол переговорів між делегаціями обох країн з питання розвитку кредитно-фінансової співпраці між двома державами.

Крім того, О.КУДРІН і міністр фінансів Білорусі Андрій ХАРКОВЕЦЬ підписали міжурядову угоду про надання Мінську держкредиту на 1 млрд. дол., який буде виділений в найближчий день.

У Мінфіні журналістам нагадали, що РФ вирішила видати всього 2 млрд. дол., проте другий мільярд доларів передбачається виділити до 28 лютого 2009 року після розробки плану спільних дій.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи з щорічним посланням до Федеральних зборів, заявив, що Росія повинна перейти на розрахунки в рублях при експорті нафти і газу.