Топ-5 пісень Леонарда Коена, які світ не забуде (відео)

За півстоліття на сцені без перебільшення легендарний музикант створив 14 альбомів. Перший - The Songs of Leonard Cohen – побачив світ у 1967 році, останній - You Want It Darker – всього за кілька тижнів до смерті.

Можна сперечатись, ким він був більше: поетом чи музикантом. Перша поетична збірка Коена - Let Us Compare Mythologies - була надрукована за 10 років до першого записаного альбому – у 1956. І вже згодом він знайомиться із продюсером Джоном Хеммондом та записує The Songs of Leonard Cohen.

Ми хочемо нагадати найяскравіші хіти легендарного канадського басу, яким підспівують у всьому світі.

Hallelujah (1984)

Не згадати її першою неможливо. Hallelujah вважають однією з найпрекрасніших ліричних пісень усіх часів, і з цим важко не погодитись. Існує близько 80 варіантів тексту, написаних Коеном, і він рідко виконував лише основний.

Dance Me To The End Of Love (1984)

На цей твір його надихнула історія Голокосту. Цю пісню переспівали стільки разів, що не всі знають, хто її написав.

"Suzanne" (1967)

Перша у першому альбомі Леонарда Коена. Він присвятив її своїй платонічній любові до дівчини на ім'я Сюзанна. Ща одна з найбільш переспівуваних його пісень.

"Nevermind" (2014)

Легендарний саунтдтрек легендарного серіалу "Справжній детектив".

“You Want It Darker” (2016)

Перша пісня останнього альбому Леонарда Коена, записанного в його останні місяці. В інтерв'ю The New Yorker важко хворий Коен говорить, що не боїться смерті.

"I'm ready, my Lord", - почули ми в жовтні. В листопаді його не стало.