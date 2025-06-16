В Ірландії збереглося дуже мало свідчень про римлян, незважаючи на свідоцтва контактів з римською Британією і Європою.

Надзвичайне відкриття римського горщика було зроблено у форті на мисі Драмана в Ірландії: він став першим з коли-небудь знайдених.

Як пише Interesting Engineering, неймовірна поява артефакту в Драмані в графстві Дублін змусила археологів "затамувати подих від хвилювання", за словами Крістін Бейкер, співробітниці з культурної спадщини.

Важливо, що раніше археологи виявили п'ять або шість римських артефактів в Ірландії, проте неушкоджену посудину в такому стані збереження ніколи раніше не зустрічали в країні.

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В Ірландії навіть збереглося дуже мало свідчень про римлян, незважаючи на свідоцтва контактів з римською Британією і Європою. Ці нещодавно виявлені докази вказують на значну торгівлю між ірландцями та римлянами.

Група добровольців під керівництвом археологів графства розкопала форт, який, як виявилося, демонстрував незвичайні особливості під час геофізичного дослідження.

"Римська імперія торгувала з ірландцями в цьому форпості залізного віку, але вони не побудували поселення, що навіть незвично. У них, мабуть, були міцні торговельні відносини з Ірландією, що принесло форту мису Драмана популярність в останні роки", - сказано в статті.

З 2017 року Рада графства Фінгал проводила великі розкопки цього місця щоліта після того, як придбала його за мільйон євро. У форті було три близько розташованих земляних вали і рови. В одному, зовсім нещодавно, команда вчених виявила фрагменти римських посудин: вони знайшли неушкоджений горщик поруч із розбитою амфорою. Оскільки римляни не інтегрували Ірландію в імперію, їхні артефакти, коли вони з'являються, викликають переполох.

Зазначається, що літні розкопки принесли безліч чудових відкриттів за останні роки. Ірландія була зацікавлена в придбанні цих римських товарів з Іспанії, Галлії, Британії та інших країн.

Археологи виявили кераміку з Бетики на півдні Іспанії і 2000-річний обвуглений інжир, який виявився найдавнішим екзотичним середземноморським фруктом, знайденим в Ірландії. Вони також знайшли оливкову олію, хліб із полби, ювелірні вироби, кістяні гребені та гральні кістки з рогів і гральні фішки.

На їхню думку, ірландські купці, ймовірно, обмінювали золото, вовкодавів і навіть рабів на предмети розкоші, як-от вино, кераміка, скло та екзотичні продукти. Але в археологів усе ще є питання про мис форту Драмана. Деякі вважають, що це був римський "військовий плацдарм" у кампаніях із завоювання Британії. Інші підозрюють, що це було ірландське поселення, яке активно торгувало з римлянами або процвітаючий торговий центр. У статті сказано:

"Археологи вважали, що Ірландія існувала в ізольованому темному столітті без будь-яких контактів з римським і середземноморським світами Однак вони, мабуть, були залучені до більшої торговельної мережі, що простягалася до Галлії. Захоплююче, що ірландці уникали будь-якого конфлікту з римлянами в якийсь момент історії. Здавалося, їх більше цікавило те, що міг запропонувати інший".

Зазначається, що ірландія була присутня, якщо не була активною, весь час, повністю підтримуючи завоювання, торгуючи з римлянами на цьому прибережному мисі.

Новини археології

Раніше археологи виявили рештки трьох міст майя в джунглях Петен у Гватемалі: вони розташовані на відстані близько 5 кілометрів одне від одного і розташовані у формі трикутника. Вони були заселені в період, який називають "середнім докласичним", що стався приблизно між 1000 і 400 роками до н.е. Їх було заселено приблизно до 1100 років тому, коли багато міст майя в регіоні завалилися.

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