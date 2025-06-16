Суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу, пише Forbes.

У чому була проблема - і що змінилося

У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками U4U. Це означало:

жодних дозволів на роботу

жодного надання притулку

жодних рішень про тимчасовий статус захисту (TPS)

жодних грін-карт

"Це залишило понад 187 000 українських біженців у небезпечному правовому глухому куті. Багато хто не зміг продовжити документи або продовжити роботу - деякі навіть були піддані процедурі депортації", - пише Forbes.

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Однак 28 травня федеральний суд США постановив, що це заморожування незаконне, і наказав Міністерству внутрішньої безпеки (DHS) відновити обробку заяв. 9 червня Служба громадянства та імміграції США (USCIS) випустила внутрішні інструкції, в яких співробітникам було сказано відновити роботу над накопиченими справами.

За даними Forbes, було схвалено понад 236 000 спонсорських заявок для U4U і понад 187 000 українців прибули до США за програмою. За оцінками, 103 700 українців мають право на повторну реєстрацію тимчасового статусу захисту, ще десятки тисяч перебувають в очікуванні заяв на отримання притулку або грін-карти.

З рішенням суду українці в США можуть подати заявку на:

дозволи на роботу (нові та продовжені)

тимчасовий статус захисту (TPS)

притулок

повторний тимчасовий гуманітарний дозвіл на в'їзд (для продовження терміну перебування)

грін-карти (зміна статусу)

Заявки будуть розглянуті після додаткової перевірки на безпеку. Раніше скасовані співбесіди тепер можуть бути перенесені.

Водночас радіти поки рано, зазначає видання.

Уряд може подати апеляцію, що може відтермінувати або скасувати рішення. Також тривають затримки в обробці заяв, при тому, що навіть до заморозки час очікування був довгим. Також Міграційна служба поки що не робила офіційної публічної заяви про зміни.

Міграційна політика Трампа

Як писав УНІАН, через Трампа студенти з України можуть втратити право на навчання в Гарварді. Близько 20 українських студентів уже опинилися у складному становищі. Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем розпорядилася припинити дію сертифіката Гарварду, що дозволяє проводити обмін студентами.

На початку червня Трамп підписав указ, який дійсно забороняє в'їзд громадянам 12 держав. а пізніше стало відомо, що Адміністрація Трампа розглядає можливість для значного розширення цього списку.

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