Оновлення Vibrant Visuals вийде 17 червня.

17 червня в Minecraft вийде Vibrant Visuals, масштабне оновлення, яке помітно перетворить гру зовні.

Mojang показала оновлену графіку в порівняльному ролику: тепер у грі є рухливі тіні від сонця, виразний туман, сяюча вода і перероблена система освітлення.

Головне, що все це не перетворює Minecraft на іншу гру. Нові ефекти навмисне пікселізували, щоб вони виглядали природно для кубічного світу. Як каже розробник Ей Джей Фейрфілд, перед нами все той же Minecraft:

Відео дня

"Ми не хотіли забирати в Minecraft його впізнаваність. Усе, що ми додали, повинно було сприйматися природно - так, ніби воно завжди було в грі".

Оновлення додасть понад 3 тисячі нових текстур, включно з матеріалами з візуальною "глибиною": тепер за зовнішнім виглядом можна визначити, наскільки блок блищить, шорсткий він або металевий.

Раніше ми розповідали, що гравець у Minecraft побудував комп'ютер, який запускає гру про Маріо. На розробку проєкту в нього пішло близько 2 місяців.

Крім того, нещодавно музика з Minecraft увійшла до Бібліотеки Конгресу США. Записи включили до Національного реєстру звукозаписів.

Вас також можуть зацікавити новини: