Зараз ситуація з одиночними проєктами Playstation, м'яко кажучи, сумна.

Playstation 5 виповнилося п'ять років, і консоль не те що б радувала гравців ексклюзивами, як це робило минуле покоління. Але компанія хоче це виправити.

Тепер Sony буде випускати як мінімум одну масштабну одиночну гру від внутрішніх студій щороку. Про це заявив президент Playstation Хермен Хюльст:

"Ми зосереджені на тому, щоб стабільно випускати щонайменше один великий тайтл на рік, у потрібний час і на належному рівні якості, якого очікують від Playstation Studios".

Гравці вже давно скаржаться, що у PS5 занадто мало унікальних ігор на тлі минулих поколінь.

Так звані ігри від внутрішніх студій - це флагманські одиночні релізи рівня God of War, The Last of Us та інших. У 2025 році роль такого проєкту зіграє Ghost of Yotei, сиквел Ghost of Tsushima.

Варто зазначити, що Death Stranding 2, яка виходить уже 26 червня, хоч і видається Sony, технічно не вважається внутрішньоігровою розробкою, це проєкт Kojima Productions. Проте, його теж можна умовно зарахувати до важливих релізів для PS5.

Раніше ми розповідали, що онлайн Playstation 5 вперше перевищив онлайн Playstation 4. Ще рік тому кількість власників консолей була рівною.

