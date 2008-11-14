У Дніпропетровську за борги від тепла відключили 500 житлових будинків

Сьогодні у Дніпропетровську за борги перед підприємствами теплокомуненерго від теплопостачання відключено 500 житлових будинків. Про це сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську повідомив Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, це вимушений захід, оскільки рівень проплат населення міста за теплопостачання з початку опалювального сезону становить менше 20%.

За даними Дніпропетровського міськвиконкому, за першу декаду листопада підприємства теплокомуненерго спожило природного газу на 11 млн. грн., сплачено населенням за послуги менше 2 млн. грн.

Відключили від теплопостачання багатоквартирні будинки, борг яких становить від 15 тис. до 130 тис. грн.

Також від теплопостачання відключено понад 30 житлових будинків у зв’язку з аварійними ситуаціями.

З 4 листопада тепло було подано до 4 275 будинків ( 99%), 77 лікарень (100%) 160 дошкільних закладів (100%) та 116 шкіл (100%) Дніпропетровська.

До кінця року місту для опалення житла та соціальної сфери необхідно більш ніж 150 млн. кубометрів газу.