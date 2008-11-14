Міноборони заперечує "підставу" під час закупівлі для Збройних сил

Міністерство оборони України спростовує поширену деякими ЗМІ інформацію про порушення чинного законодавства при використанні державних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, 13 листопада деякі засоби масової інформації поширили матеріали про порушення вимог чинного законодавства при використанні державних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Збройних Сил України.

Зокрема, як стверджувалося в одному з матеріалів, Міністерство оборони України уклало контракт на постачання дизпалива з фірмою, яка була зареєстрована майже напередодні проведення торгів, і закупило паливо за ціною більшою, ніж закуповують інші підприємства і організації.

Управління прес-служби Міноборони заявляє, що оприлюднені матеріали не відповідають дійсності.

Відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, зокрема, постанови Кабінету міністрів України від 28 березня 2008 року № 274 “Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти”, Міністерством оборони України було оголошено відкриті торги на закупівлю дизельного зимового палива марки З-0,2-(-25) у кількості 7315,00 тонн.

Оголошення про проведення торгів було надруковано у “Віснику державних закупівель” від 2 червня 2008 року № 8 (36), розміщено у розділах “Державні закупівлі” на веб-порталі Міністерства економіки України та офіційному веб-порталі Міністерства оборони України.

На торги було подано декілька тендерних пропозицій, з яких пропозиція ТОВ “Анчар груп” тендерним комітетом Міністерства оборони України була визнана найкращою.

Закупівля дизельного зимового палива була проведена у межах, передбачених на ці цілі кошторисних призначень. Збитків державі нанесено не було, що було підтверджено перевірками, проведеними органами, що здійснюють контроль у сфері державних закупівель.

Крім того, протягом 2008 року Головним контрольно-ревізійним управлінням України і Генеральною прокуратурою України були проведені перевірки Міністерства оборони України у сфері державних закупівель. Порушень або зловживань з боку Міністерства оборони України виявлено не було.

Також Міністерство оборони України виграло у Господарському суді м. Києва судові процеси за позовами ТОВ “Ганна-Марія” і ТОВ “Росукрнафтарезерв”, у яких виникли сумніви щодо правильності проведених торгів з надання послуг з харчування військовослужбовців.

ДОВІДКА. Як повідомляла газета “Дело” (№ 208 від 13 листопада 2008 року), тендер Міноборони на постачання нафтопродуктів до Збройних сил завершився скандалом. Зокрема, за даними газети, фірма, яка виграла цей тендер, була зареєстрована фактично напередодні початку тендерної процедури – у середині червня 2008 року. До того ж, як стверджувало видання, у штаті цієї організації немає жодного співробітника.

За інформацією “Дела”, постачанням продовольства і нафтопродуктів до ЗС України займаються фірми, які мають однакових засновників. Видання зазначає, що за два місяці військове відомство заплатило вказаним структурам за надані послуги 170 млн. грн.