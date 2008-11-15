Криза не заважає українцям заробляти в Росії

Незважаючи на фінансову кризу, кількість українців, які прибувають у РФ не зменшується.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це українським журналістам у Москві повідомив завідувач консульського відділу при Посольстві України в РФ Володимир САЄНКО.

«Не дивлячись на фінансову кризу, можна казати, що кардинально кількість наших громадян, які працюють на виробництві в Росії не зменшилась», - зазначив В.САЄНКО.

За його словами, про це свідчить кількість громадян, які звертаються у консульські установи на території РФ.

Дипломат також припускає, що в наступному році кількість трудових мігрантів з України у Росії не зменшуватиметься. Крім того, додав він, у Федеральній міграційній службі повідомили, що кількість квот для українців на працевлаштування зменшуватися не буде.

Разом з тим В.САЄНКО зазначив, що певне зменшення кількості заробітчан спостерігається через сезонність робіт. Зокрема, у літній період кількість громадян України збільшується, а в зимово-осінній – навпаки, зменшується.

За даними дипломата, у 2008 році отримали дозвіл на роботу в Росії близько 209 тис. громадян України, з них 110 тис. працює у Москві і Московській області, решта – переважно у Краснодарському краї, у Белгородській області, Санкт-Петербурзі та інших регіонах РФ.

Українці переважно працюють на будівництві, у сфері послуг та інших галузях, зазначив працівник Посольства.

«Тенденція йде до того, що кількість офіційно зареєстрованих громадян, які працюють у РФ збільшується», - сказав він, додавши, що це пов’язана з тим, що міграційний контроль в країні жорсткий і нелегальне працевлаштування загрожує роботодавцю великими штрафами.

В.САЄНКО також закликав українців, які прибувають для працевлаштування у РФ, офіційно оформлювати відповідні трудові угоди.

«Бувають дуже прикрі випадки, коли нелегальні фірми намагаються знайти роботу нашим громадянам, що в окремих випадках закінчується трагічно», - сказав дипломат, нагадавши, зокрема, що нещодавно на території РФ, переїжджаючи на місце працевлаштування, в автокатастрофі загинули семеро українців.

Крім того, він зазначив, що дозвіл на роботу, відповідно до російського законодавства, громадяни України мають отримувати протягом 7 діб.