"Група 20" заявляє про вірність ринковій економіці

Учасники вашингтонського саміту "двадцятки" у прийнятій за підсумками форуму спільній декларації заявили про намір відновити зростання світової економіки.

"Ми твердо маємо намір посилити нашу співпрацю і працювати спільно для відновлення глобального зростання і здійснення необхідних реформ світових фінансових систем", - йдеться в документі.

Лідери наголосили також, що "останні місяці наші країни вжили термінових і виняткових заходів для підтримки глобальної економіки і стабілізації фінансових ринків".

При цьому вони підтвердили свою прихильність ринковій економіці.

"Наша робота керуватиметься загальним розумінням того, що ринкові принципи, відкриті торгові й інвестиційні режими та ефективно регульовані фінансові ринки зміцнюють динамізм, інновації та підприємництво, які важливі для економічного зростання, зайнятості і скорочення бідності", - цитує РІА "Новости" .

У роботі вашингтонського саміту брали участь лідери держав-членів "групи 20" (ЄС, США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Туреччина, Канада, ПАР, Австралія, Японія, Південна Корея, Китай, Росія, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія, Мексика, Аргентина, Бразилія), ООН, МВФ, Світового банку і Форуму фінансової стабільності.

У державах "двадцятки" живуть дві третини населення планети і виробляється більше 80% світового ВВП.