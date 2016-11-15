"Гроші" розповідають, що чекає на українців після відключення аналогового телебачення
04:35, 15 листопада 2016Суспільство
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Україна переходить на цифрове телебачення. Епоха аналогового, або, як кажуть, антенного телебачення вже давно на смітнику історії.
Україна переходить на цифрове телебачення / rusbase.vc
Ще у 2006 році у Женеві весь світ, включно із Україною, підписав старому мовленню вирок і проголосив курс на новітнє - цифрове, розповідається в сюжеті "Грошей".
От тільки для того, щоб насолоджуватися новим ТБ, треба повністю вимкнути те, що працює у нас зараз.
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Країна готова - вирішив Кабмін, і наприкінці жовтня затвердив план відключення до 30 червня 2017 року.
Найбільше відключення мовлення вдарить по малозабезпеченому населенню із сіл та містечок.
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