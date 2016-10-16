Російська авіація завдала чергового удару у Сирії: 11 загиблих, 25 поранених

Як передає агентство «Анадолу», за словами представника сил цивільної оборони Васіка Харака, поранення отримали 25 мирних жителів, яких розмістили в польових госпіталях.

Внаслідок авіаудару зруйновано також склад із медикаментами.

Як повідомляв УНІАН, Росія відправила в Атлантику й Середземне море корабельну групу, до складу якої входять важкий авіаносний крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий", великі протичовнові кораблі "Североморск" і "Вице-адмирал Кулаков" та судна забезпечення.

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У липні повідомлялося, що для ударів по позиціях терористичних організацій у Сирії Росія задіює палубну авіацію з крейсера «Адмирал Кузнецов», який базуватиметься в східній частині Середземного моря.

У вересні 2015 року Росія почала військову операцію в Сирії. Своїми цілями російське військове командування називає позиції терористичних угруповань.

У березні 2016 року президент Володимир Путін оголосив про початок виведення військ із Сирії, заявивши, що військове завдання в цій країні було виконано.