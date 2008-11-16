ФПУ: у більшості областей сталися напади будинки профспілок

Федерація профспілок України заявляє, що в неділю, 16 листопада, у більшості областей України здійснено спроби захоплення та утримання будинків обласних профспілкових об’єднань – членських організацій Федерації профспілок України і Будинку спілок у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФПУ, захоплюючи службові приміщення, нападники ламали вхідні двері та обладнання.

«У профспілкових приміщеннях були спроби провести зібрання сторонніх осіб, рішеннями яких намагаються підмінити статутні профспілкові органи напередодні VI з’їзду ФПУ», - зазначається у повідомленні.

За інформацією прес-служби, основною метою «таких відверто рейдерських дій є дестабілізація роботи Федерації профспілок України, її членських організацій, усунення легітимно обраних профспілкових органів та їхніх керівників».

Профспілкові працівники за допомогою правоохоронних органів втрутились у події і загалом взяли ситуацію під контроль та поновили належний порядок.

Як наголошується у заяві, «Федерація профспілок України висловлює глибоке обурення цими незаконними діями і вважає їх вкрай небезпечними для стабільності в українському суспільстві».

ФПУ звертається до Президента України, Генерального прокурора та прем’єр-міністра з вимогою «відреагувати на брутальне порушення законних прав профспілок та захистити їх від протиправного силового захоплення».