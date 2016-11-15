Генпрокуратура проводить обшук Львівської міськради

Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводить обшуки у Львівській міській раді в рамках розслідування зловживань з боку посадових осіб мерії.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, досудове розслідування у кримінальному провадженню щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Львівської міськради, які завдали збитків державі в особливо великих розмірах, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Львівської міськради, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби уклали з підприємством договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 52 мільйона гривень, незважаючи на те, що нормативно-грошова оцінка даної земельної ділянки становила 140 мільйонів гривень, чим заподіяли шкоду в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Обшуки в приміщенні Львівської міськради та офісах оцінювачів та суб'єкта господарювання, який придбав землю, проводяться з дозволу слідчого судді з метою відшукання оригіналів документів, на підставі яких був укладений договір купівлі-продажу землі.

У Львівській міськраді УНІАН факт обшуку підтвердили, але від коментарів і яких-небудь подробиць утрималися.