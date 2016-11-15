Порошенко підписав закон про працевлаштування випускників вишів

Президент Петро Порошенко підписав закон № 1662–VІІІ «Про внесення змін до закону «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників», прийнятий Верховною Радою 6 жовтня 2016 року.

Як повідомила прес-служба глави держави, закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

«Закон сприяє приведенню законодавчих та інших нормативних актів у відповідність із нормами Конституції України в частині забезпечення конституційних прав громадян на працю, а також норм щодо заборони примусової праці, визначених Конвенціями Міжнародної організації праці № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю», «Про скасування примусової праці» № 105», — йдеться в повідомленні.

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Зокрема, законом надається право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням особам, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу.

Держава забезпечує відповідним випускникам безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Водночас встановлено, що випускники вишів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим законом.

Нагадаємо, раніше студенти Національного педуніверситету імені Драгоманова захопили одну з будівель навчального закладу в центрі Києва.

У такий спосіб студенти не хотіли допустити, аби керівництво відкрило меблевий магазин у приміщенні університету.

Продаж меблів там відбувався і раніше, однак після банкрутства приміщення мали облаштувати під аудиторії для навчання. Студенти зізнались, що їх дуже бракує.