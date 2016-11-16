Наздоганяючи Лівію: Україна посіла 11 місце у Глобальному індексі тероризму (відео)

Оприлюднені у середу, 16 листопада, лондонським Інститутом економіки і миру дані – за 2015 рік, де Україну "випередили" Лівія, Єгипет, Індія, Сомалі, Ємен та Сирія.

Україна стала європейською державою, яка найбільше потерпає від тероризму. Так, Франція посіла 29 місце, Росія – 30, повідомляє Deutsche Welle.

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Однак, варто зазначити, що у порівнянні з ситуацією 2014 року, ситуація дещо покращилась.

"В Україні значне зменшення кількості смертей від терактів. За рік із 650 до приблизно 300. Це позитив, але конфлікт все ще триває. І зарано говорити про те, що Мінськ-2 або якісь іншу домовленості будуть ефективними", - прокоментував науковий директор Інституту економіки і миру Даніель Гислоп.

Найбільше постраждав від тероризму Ірак – минулого року там загинули майже 7 тисяч людей, близько 12 тисяч – поранено. В Іраку сталося понад 2 тисячі терактів.

"З одного боку, розмах тероризму у світі на 10% зменшився. Це стосується числа загиблих від терактів. І це позитивний тренд. Дуже збільшився рівень терору в окремих країнах – у 23 державах він став найвищим у їхній історії, і це дуже небезпечна тенденція", - додав Гислоп.

Так, 75% терактів у світі та їхніх жертв припадає лише на 5 країн