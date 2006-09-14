Мер погорів на хабарі 2 тисячі доларів

У службовому кабінеті при отриманні хабара в розмірі 2 тис. доларів був затриманий голова Кам’янка-Бузької міської ради Михайло ВЛАДИКА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник УМВСУ у Львівській області генерал-майор міліції Віталій МАКСИМОВ, управлінням Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВСУ у Львівській області у взаємодії із Західним спеціальним міжрегіональним відділом, підпорядкованим Департаменту державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України, 12 вересня було задокументовано факт отримання хабара головою Кам’янка-Бузької міської ради. Затриманий вимагав та отримав від приватного підприємця 2 тис. доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки для будівництва автосервісу на території міста Кам’янка-Бузька.

За даним фактом прокуратурою Львівської області було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 КК України.

Коментуючи журналістам затримання голови Кам’янка-Бузької міської ради М.ВЛАДИКИ, який є членом ВО “Свобода”, голова ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК зазначив: “Михайло ВЛАДИКА - порядна, кришталево чиста людина. Він міг стати жертвою провокацій, які влада розгорнула проти патріотичних сил”.

Натомість, керівник міліції Львівщини наголосив, що “факт отримання хабара головою Кам’янка-Бузької міської ради було задокументовано в тому числі із застосуванням спецхімзасобів для обробки грошей, які передаються як хабар. Гроші в сумі 2 тис. доларів та речові докази було вилучено з місця події. Тому заяви про те, що затримання представниками правоохоронних органів посадовця було спланованою провокацією – безпідставні”.

“Про те, що затриманий є членом однієї з політичних сил я дізнався після його допиту у прокуратурі. Я відкидаю всі звинувачення на адресу працівників міліції, що правоохоронці можуть проводити затримання людей за чиєюсь вказівкою”, - наголосив В.МАКСИМОВ.

Він також повідомив, що лише з початку нинішнього року у взаємодії з органами прокуратури на Львівщині було порушено 136 кримінальних справ за фактом хабарництва.

“Зокрема, на “гарячому”, під час отримання хабара, було затримано заступників голів Бродівської, Старосамбірської, Жовківської райдержадміністрацій, одного з керівників Городоцької РДА, заступника голови Галицької РДА Львова, ряд посадових працівників податкової адміністрації Львівщини. Крім того, було затримано за корупцію заступника начальника одного з управлінь Львівської ОДА. І більшість з цих фігурантів кримінальних справ є членами тієї чи іншої політичної сили. Міліція ж має діяти в інтересах закону і політична приналежність тут ні до чого”, - підкреслив В.МАКСИМОВ.