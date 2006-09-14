На вихідні у Києві будуть заморозки

У найближчі дні температура в Україні незначно знизиться.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 15 вересня у північних та східних областях зберігатиметься мінлива хмарність, на решті території - невелика хмарність. Без опадів. На заході вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 7-12°, на узбережжі морів місцями - 13-18°, вдень - 20-25°; в Карпатах вночі - 4-9° тепла, вдень - 12-17°.

16-17 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 16 вересня у східній частині, а вдень в Приазов’ї та Криму, вдень 17 вересня у західних областях - місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці у західних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 6-11° тепла, 17 вересня у східній частині та в Київській, Черкаській, Кіровоградській областях - 3-8° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки - 0-2°; вдень - 16-21° тепла, у південній частині та західних областях - до 24°, на півночі Лівобережжя - 14-19°.

18-19 вересня без опадів, лише у західних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі - 4-9° тепла, у західних областях, Криму, а 19 вересня і в південних областях 7-12°, у східних областях та на півночі Лівобережжя на поверхні грунту місцями заморозки - 0-3°; вдень - 18-23° тепла, у західних областях та південній частині - до 26°.

У Києві та області 15 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі - 10-12°, вдень - 21-23°; по області вночі - 6-11°, вдень - 20-25°.

16-17 вересня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16 вересня - 6-11°, 17 вересня - 3-8° тепла, на поверхні грунту окремі заморозки - 0-2°; вдень - 16-21° тепла.

18-19 вересня без опадів. Температура вночі - 4-9° тепла; вдень - 18-23°.