Україна «дихає в спину» провідним індустріальним країнам

Україна посідає десяте місце у списку країн Кіотського протоколу, що 2006 року спричинили найбільший викид в атмосферу парникових газів.

Про це свідчать дані секретаріату кліматичної програми ООН, передає “Німецька хвиля”.

Таким чином Україна фактично “дихає в спину” таким провідним індустріальним країнам, як США, Росія, Японія, Німеччина, Канада, Велика Британія, Італія, Франція та Австралія.

Як повідомив секретар кліматичної програми ООН Ів де БОЕР, представляючи 17 листопада експертний звіт, обсяги викидів парникових газів, які пришвидшують кліматичні зміни на планеті, попри підписання Кіотського протоколу продовжують збільшуватися. У період з 2000 по 2006 роки обсяг викидів у провідних індустріальних країнах зріс на 2,3%, сказав він.