Правоохоронці розшукують жінку, яка залишила у Тернополі на залізничному вокзалі грудну дитину
Інцидент стався учора, 16 листопада, в обідню пору.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в обідню пору.
Встановлено, що 23-річна жителька Жмеринки Вінницької області була з двома дітьми. Сідаючи в потяг Трускавець-Дніпропетровськ, молодшого сина, якому лише має виповнитися 2 роки, вона залишила на пероні.
Одна з очевидиць, яка це побачила, підібрала дитину і намагалася передати її матері, але не встигла, оскільки потяг рушив.
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Малюка передали співробітникам поліцейської станції, що працює на вокзалі. Поліцейські встановили особу горе-матері.
Начальник поїзда висадив жінку в Підволочиську. Там із нею здзвонилися тернопільські правоохоронці й повідомили, що син у них. Жінка пообіцяла невдовзі приїхати за дитиною, але так і не з’явилася. Коли правоохоронці ще раз до неї зателефонували, відповіла, що не має змоги добратися до Тернополя, тому за малюком приїде його батько.
До вечора дитина перебувала в приміщенні поліцейської станції на вокзалі, однак за нею так ніхто і не приїхав.
Правоохоронці погодували малюка й доправили в обласну дитячу лікарню, де він перебуває досі.
Правоохоронці розшукують матір, аби вона таки забрала свою дитину.