Вокзал у Києві працює в звичайному режимі: вибухівки не знайшли

Інформація про загрозу вибуху на Центральному залізничному вокзалі в Києві не підтвердилася.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південно-Західної залізниці.

«Вокзал знову працює в звичайному режимі, про це щойно стало відомо. Інформація (про загрозу вибуху – УНІАН) не підтвердилася», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві через анонімне повідомлення про загрозу вибуху центральної платформи були евакуйовані пасажири й персонал Центрального залізничного вокзалу.

За даними Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в м. Києві, о 12.05 за телефоном 02 до чергової частини міліції надійшла інформація про те, що найближчим часом має вибухнути центральна платформа вокзалу. Через 10 хвилин після отримання цієї інформації міліція евакуювала людей.

На місці працювали слідчо-оперативні, вибухотехнічні та інші оперативні служби.

Також встановлюється таксофон, з якого надійшла анонімна інформація, й особа, яка телефонувала.