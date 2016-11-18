У Міноборони розповіли, які країни НАТО допомагають українському флоту

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

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За її словами, іноземні партнери надають всебічну допомогу у відновленні спроможностей Військово-морських сил ЗСУ. Так, від США український флот отримує дорадчу допомогу за напрямками: розвиток протимінних спроможностей, підготовка підрозділів морської піхоти та офіцерів корабельного складу, створення системи висвітлення надводної обстановки, розвиток системи управління та кадрового менеджменту ВМС.

«Від Великої Британії українські ВМС отримують допомогу за напрямом підготовки сержантського складу морської піхоти, від Італії – з питань проведення амфібійних операцій, від Туреччини – у підготовці екіпажів кораблів, від Швеції, Болгарії, Норвегії, Румунії та інших країн – з питань розвитку системи управління системи Військово-морських сил», - сказала Гаврилюк.

Крім того, за її словами, США, Велика Британія, Італія, Франція, Польща, Болгарія та Румунія надають допомогу у підготовці майбутніх офіцерів флоту шляхом навчання та стажування курсантів Інституту ВМС на бойових кораблях.

«Протягом останніх двох років Військово-морські сили ЗСУ отримали від США швидкісні човни, водолазне обладнання та обладнання зв’язку, обмундирування та спорядження - від Туреччини. Протягом наступних років очікується також надходження допомоги США за напрямком розвитку системи висвітлення надводної обстановки, підвищення спроможностей корабельного складу, морської піхоти та підрозділів ВМС, а також розвитку берегової інфраструктури», - розповіла речник Міноборони.