В Україні заламали електронну пошту антикорупційної організації Transparency International

Електронну пошту антикорупційної організації Transparency International в Україні зламали. Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Злам, згідно з повідомленням, злам відбувся вчора ввечері.

"Повідомляємо, що 17 листопада о 19:00 відбувся злам пошти Transparency International Україна. У зв’язку з цим просимо всі розсилки від нас після 11:00 18 листопада вважати недійсними", - повідомили в організації.

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При цьому зазначається, що нові електронні адреси для зв’язку з організацією повідомляться пізніше.

Раніше правозахисна організація Transparency International констатувала критичне ставлення українців до антикорупційної реформи, але в той же час зросла частка громадян, які налаштовані змінювати ситуацію.

Згідно з результатами опитування, які наводить організація, 29% українців готові відмовлятися платити хабар, 9% готові повідомляти про корупцію, 6% будуть голосувати за доброчесних кандидатів та партії, 7% готові вголос обговорювати проблему корупції, 2% готові вступити до антикорупційної організації, а 1% бойкотувати недоброчесний бізнес.