У Польщі за рік нерухомість подешевшала на 5-30%

За останні 12 місяців нерухомість у Польщі подешевшала на 5-30%, залежно від регіонів та місць розташування об’єктів.

Про це свідчать дані експертів, опубліковані в газетах Polska та Rzeczpospolita.

За даними консалтингової компанії Expander, за останній рік середня ціна нерухомості на вторинному ринку в Польщі знизилась на 5%, на первинному - на 8%.

Інші учасники ринку відзначають, що ціни на вторинну нерухомості впали на 15%.

За даними експертів, яких цитує Rzeczpospolita, реальна ціна деяких квартир є на 30% нижчою, ніж заявлена.

Найбільше подешевшало житло в Познані (на Заході країни), в Ольштині (на Півночі) та Катовіцах (на Півдні). Зокрема, ціна метра квадратного об’єктів нерухомості у Познані знизилась з 6,5 тис. до 5,9 тис. злотих (до 2 тис. 030 доларів з 2 тис. 240 за нинішнім курсом долара – УНІАН).

При цьому, за даними Rzeczpospolita, у Познані можна знайти квартиру за ціною 5 тисяч злотих за метр квадратний (1 тис. 725 дол.).

У Гданьську на узбережжі Балтійського моря в старій частині міста квартири продають за 6 тис. злотих (2 тис. 070 дол.) за метр квадратний, але в панельних будинках та віддалених районах можна знайти житло від 3,5 (1,2 тис. дол.) до 4,5 (1,55 тис. дол.) тисяч злотих за метр квадратний.

«Часто є так, що власники змушені продавати нерухомість, бо потребують грошей і можуть зменшити ціну навіть на кілька десятків тисяч злотих», - пише газета Polska.

У Варшаві, за даними Rzeczpospolita, можна знайти хорошу квартиру, метр квадратний якої коштуватиме менш ніж 7 тис. злотих (2,4 тис. дол.).

За даними порталу oferty.net, середні ціни в прайс-листах на вторинну нерухомість у столиці в жовтні зросли на 0,7% - до 9,575 тис. злотих (3,3 тис. дол.).

Аналітик з Open Finance Еміль ШВЕДА прогнозує подальше зниження цін на нерухомість щонайменше до кінця першої половини 2009 року, після чого можлива їх стабілізація.

Водночас експерти сумніваються, що в центральних частинах міст житло суттєво подешевшає, оскільки попит на нього продовжує перевищувати пропозицію.

Аналітики називають головною причиною зниження цін на нерухомість різке зменшення обсягів кредитування через загострення фінансової кризи у світі.

Довідка УНІАН. За даними Комісії з фінансового нагляду Польщі (KNF), заборгованість поляків за іпотечними кредитами становить 146,5 млрд. злотих (50,5 млрд. доларів), ця сума - практично половина усього боргу польських громадян перед банками (близько 106 млрд. доларів).

Середньостатичний розмір іпотечного кредиту становив 200 тис. злотих (близько 70 тис. доларів).

Понад 40 млрд. доларів поляки винні банкам за споживчими кредитами (купівля автомобілів, меблів, техніки).

ВВП 38-ми мільйонної Польщі минулого року зріс на 6,5% - до 422 млрд. доларів.