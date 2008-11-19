Нацбанк: річне рефінансування отримають не всі банки

Національний банк України вирішив надавати рефінансування строком до 1 року лише тим банкам, які зареєстровані у формі відкритого акціонерного товариства і статутний капітал яких становить не менш як 500 млн. грн.

Про це йдеться в постанові НБУ №367 від 11 листопада, якою вносяться зміни до постанови НБУ №319 від 11 жовтня 2008 року.

“Заявки на отримання такого кредиту (на 1 рік – УНІАН) розглядаються від тих банків, які організовані у формі відкритих акціонерних товариств і сплачений статутний капітал яких становить не менш як 500 млн. гривень", – зазначається в документі.

У забезпечення при наданні річного рефінансування, згідно з постановою, можуть прийматися акції банків в обсязі не менш як 5% їх статутного фонду, а оперативну підтримку рефінансуванням банки можуть одержати при наданні як застави акцій в обсязі не менш як 51% їх статутного фонду.