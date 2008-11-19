Міноборони хоче розробляти зброю разом з НАТО, але Росія заважає

Міноборони прагне розширювати співпрацю з країнами НАТО у розробці і виробництві озброєнь та військової техніки. При цьому Україна стикається зі спротивом Росії.

Як цьому зарадити, розмірковували учасники міжнародної конференції «Перспективи українського ОПК в контексті поглиблення відносин Україна –НАТО».

Технічний стан озброєнь і військової техніки Збройних сил України близький до критичного. У сухопутних військах 93% оснащення вичерпало свій строк експлуатації, з десяти надводних кораблів об’єднаннях сил швидкого реагування ВМС повністю технічно справних суден немає. У міністерстві оборони наголошують, що запланованих на наступний рік на переозброєння 600 мільйонів доларів не вистачить. Зараз український ОПК може в замкнутому циклі виробляти лише 8 % необхідної зброї та техніки. Партнерів для двосторонніх проектів знайти важко, нарікає директор департаменту розробок і закупівлі озброєння міноборони Володимир Грек: «Де ж це партнерство? В якому напрямку воно має йти? Ми прагнемо до ЄС і НАТО і маємо з цього приводу деякі застереження від Росії. А з іншого боку в НАТО нам кажуть – почекайте».

Експерти наголошують, що через власні економічні вигоди та через прагнення України вступити в альянс Росія блокує українські проекти з країнами НАТО. Аби позбавити український ОПК російського впливу експерти пропонують якнайшвидшу гармонізацію законодавства з вимогами ЄС та НАТО і вітчизняне лобі на цих ринках.

Німецька хвиля