Банки вводять комісійну платню за продаж валюти
08:27, 19 листопада 2008Суспільство
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НБУ до ініціативи "ставиться з розумінням"
Вітчизняні банки вводять комісійну платню за продаж валюти. Відтак купівля 100 доларів в обмінному пункті обійдеться українцю майже на 30 грн. дорожче, ніж вказано на табличці біля обмінника, пишуть «Факти».
Вважатиметься, що комісію нараховують за «обліково-касове обслуговування». Вже ввели плату за продаж іноземних валют «Приватбанк» та «Укрсоцбанк». Про введення плати за продаж валют оголосила низка великих банків.
НБУ до ініціативи банкірів підвищити в такий спосіб свої доходи ставиться з розумінням.
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