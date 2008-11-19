Вітчизняні банки вводять комісійну платню за продаж валюти. Відтак купівля 100 доларів в обмінному пункті обійдеться українцю майже на 30 грн. дорожче, ніж вказано на табличці біля обмінника, пишуть «Факти».

Вважатиметься, що комісію нараховують за «обліково-касове обслуговування». Вже ввели плату за продаж іноземних валют «Приватбанк» та «Укрсоцбанк». Про введення плати за продаж валют оголосила низка великих банків.

НБУ до ініціативи банкірів підвищити в такий спосіб свої доходи ставиться з розумінням.

ICTV