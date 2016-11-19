Колишній ФСБшник Богданов заявив, що буде працювати у прес-центрі СБУ

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я дуже стомився і відходжу від спецоперації. Надалі мені випала, крім моєї ідеї годувати людей, попрацювати на безпеку України у прес-центрі СБУ. Я погодився і подаю документи", - написав він.

Також він пообіцяв, що книга про його історію та реальність ФСБ обов'язково вийде у світ.

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18 листопада Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та Генеральною прокуратурою запобігла другій спробі викрадення і вбивства колишнього співробітника ФСБ РФ, а нині учасника АТО Іллі Богданова.