У Києві «жертва» кризи намагалась пограбувати АЗС

У Подільському районі Києва вчора затримано молодого чоловіка, який намагався пограбувати автозаправну станцію «ANP».

Як повідомив УНІАН помічник начальника Подільського районного управління міліції у зв’язках з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ, близько 5.00 чоловік увірвався у приміщення АЗС, вдарив монтировкою одного зі співробітників, а потім, приставивши ніж до шиї іншої співробітниці АЗС, став вимагати гроші.

Як зазначив О.РАДКЕВИЧ, завдяки діям інших співробітників АЗС грабіжника вдалося затримати та передати співробітникам міліції.

Свій вчинок він пояснив тим, що придбав у кредит автомобіль, але для виплат у нього не було грошей.

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.