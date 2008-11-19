Нацбанк вперше проведе валютний аукціон

Національний банк України 19 листопада вперше проведе валютну інтервенцію на міжбанківському валютному ринку з продажу доларів США за гривні шляхом проведення валютного аукціону згідно із заявками комерційних банків. Про це говориться в телеграмі Нацбанку № 13-117/5296-16095.

НБУ повідомляє, що заявки формуються на основі незадоволеного на прямому міжбанку обсягу заявок клієнтів і потреб банку без вказівки мети купівлі валюти, із зазначенням лише назви уповноваженого банку.

При цьому курс іноземної валюти до гривні вказується в заявці з точністю до двох знаків після коми в межах 5,8854 грн/дол. (офіційний курс на 19 листопада ц.р.) +/- 2%. Тобто заявки на придбання валюти мають бути в межах 5,77 – 6,0 гривень за 1 долар США.

Мінімальна сума заявки - 100 тис. дол., при цьому банки можуть подавати кілька заявок, якщо в них зазначено різні курси. Заявки мають бути подані до 14.00, а про результати буде повідомлено до 17.00 за київським часом.

"На аукціоні заявки задовольнятимуться відповідно до зниження запропонованого в них курсу, починаючи з найвищого, і далі послідовно до найнижчого до повного використання обсягу валютної інтервенції", - наголошується в телеграмі Нацбанку без зазначення обсягу інтервенцій.