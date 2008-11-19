Як вкрасти мільйон з грошей, виділених на Євро-2012

Співробітники УБОЗ ГУ МВС України в Харківській області викрили факт розтрати 1,1 млн. грн. бюджетних коштів Державною службою автодоріг України, зокрема, її харківським регіональним підрозділом.

Про це УНІАН повідомив начальник УБОЗ ГУ МВС України в Харківській області Володимир ФРОЛОВ, зауваживши, що кошти були залучені під державні гарантії в рамках виконання держпрограми підготовки до Євро-2012.

За його словами, в ході спільної перевірки УБОЗ та облКРУ встановлено, що посадовці Харківського облавтодору залучили підрядника (одне із київських ТОВ), яке в акті виконання робіт завищило їхню вартість на вказану суму.

Наразі слідчим управлінням ГУ МВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів або розтрата майна (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).