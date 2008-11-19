За жовтень офіційне безробіття в Україні зросло на 3,2%

У жовтні 2008 року рівень безробіття в Україні збільшився на 3,2% порівняно з вереснем ц.р., коли було зареєстровано 513,6 тис. Безробітних, – до 530,1 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Водночас, за даними Держкомстату, з початку року рівень безробіття в Україні знизився на 20% (у січні було зареєстровано 662,8 тис. безробітних).

У жовтні ц.р. допомогу з безробіття одержали 381,6 тис. чол., що становить 1,9% від всього населення працездатного віку. Середній розмір виплат з безробіття в жовтні становив 526,97 грн.