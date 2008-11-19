Кримські судді уклали мирову угоду з людиною, яка звинуватила їх у корупції

6 вересня 2006 року мешканець міста Сімферополя С.О. Коваленко провів в приміщенні УНІАН прес-конференцію щодо розгляду судами цивільної справи за його позовом до ДП «Автомобільна компанія «Вікінг-Моторс» та “Вольво кар Корпорейшн” про стягнення матеріальної та моральної шкоди.

Прес-реліз цієї прес-конференції було розповсюджено того ж дня на Інтернет-сайті УНІАН за адресою www.unian.net.

У зв`язку з розповсюдженням вказаної інформації, в Залізничний районний суд м. Сімферополя з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації звернулись: ТОВ «Кримська юридична компанія» та Тютюнник Р.М. Позов було подано до С.О.Коваленка, ТОВ «УНІАН», редакції газети «События» та редакції газети «Комерсантъ».

Після довгих судових процесів 10 жовтня 2008 р. між С.О. Коваленко., який змінив 04.03.08 р. прізвище на Колганов, та ТОВ «Кримська юридична компанія», Тютюнником Р.М. була укладена мирова угода, пунктом 7 якої передбачено, що С.О.Колганов зобов`язується після набрання законної сили ухвали Залізничного районного суду м. Сімферополя про затвердження мирової угоди направити її текст до інформагентства УНІАН для розміщення на офіційному Інтернет-сайті агентства.

В зв`язку з цим подаємо текст мирової угоди.

МИРОВА УГОДА Позивачі - Тютюнник Р. М. та ТОВ «Кримська юридична компанія», та відповідач Колганов С. О. під час розгляду Залізничним районним судом м. Сімферополя цивільної справи за позовом Тютюнника Р. М. та ТОВ "Кримська юридична компанія" до Колганова С. О, ТОВ "УНІАН", Редакції газети "События", Редакції газети "Комерсант", ТОВ "Комерсант-Україна" про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди, дійшли мирової угоди наступного змісту:

1. Колганов С. О. визнає, що відомості про Тютюнника Романа Михайловича та ТОВ «Кримська юридична компанія», розповсюджені ним шляхом звернення із заявою до Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, а саме:

1. "в начале июля в Крым приехали представители Volvo и провели переговоры с Крымской Юридической компанией. В ходе переговоров представители Volvo предложили 200 000 долл. США за подписание мирового соглашения данной компанией и 500 000 долл. США компенсации Колганов С. А. На что Тютюнник Р.М. сделал встречное предложение 3 000 000 долл. США и его отец Тютюнник М. С. - председатель Апелляционного суда АРК решит эту проблему путем вынесения подвластной ему структурой решения в пользу Volvo";

2. "один из двух адвокатов Крымской Юридической компании, представлявших интересы Volvo на заседании коллегии в Апелляционном суде АРК, а именно Халецкий Олег Вячеславович вместе с Гущинским К.П. (старшим лейтенантом милиции ГУ ВД МВД РФ по Уральскому Федеральному округу) и сотрудниками правоохранительных органов Крыма осуществляли сбор данной информации (о гражданине Украины Колганове С. А)";

3. "... к наличию в Автономной Республике Крым «частного, семейного предприятия Апелляционный суд Крыма», к фактам коррупции и криминального разрешения судебного спора между гражданином Украины и иностранной компанией производителем";

не відповідають дійсності;

2. Колганов С. О. визнає, що твердження про наявність договірних відношень між Тютюнником Р.М., ТОВ "Кримська юридична компанія" та Volvo Car Corporation, ДП "Вікінг моторз", а також про спрямованість дій ТОВ "Кримська юридична компанія" та Тютюнника Р. М. на сприяння інтересам компанії Volvo Car Corporation безпосередньо чи підконтрольним їй особам при розгляді цивільної справи за позовом С. О. Колганова, розповсюджені ним шляхом звернення із заявою до Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, не відповідають дійсності;

3. Колганов С. О. визнає, що відомості про Тютюнника Романа Михайловича та Товариство з обмеженою відповідальністю «Кримська юридична компанія», розповсюджені ним підчас прес-конференції 06.09.2006 р. у м. Києві, а саме:

1. "и вот вдруг появляется небольшая малоизвестная фирма - «Крымская юридическая компания», подает апелляцию и за один час решает исход дела»;

2. "…иными словами, сын подает апелляцию, отец ее рассматривает..."

не відповідають дійсності;

4. Колганов С. О. визнає, що твердження про наявність договірних відношень між Тютюнником Р.М., ТОВ "Кримська юридична компанія" та Volvo Car Corporation, ДП "Вікінг моторз", а також про спрямованість дій ТОВ "Кримська юридична компанія" та Тютюнника Р. М на сприяння інтересам компанії Volvo Car Corporation безпосередньо чи підконтрольним їй особам при розгляді цивільної справи за позовом С. О. Колганова, розповсюджені ним під час прес-конференції 06.09.2006 р. у м. Києві, не відповідають дійсності;

5. Колганов Сергій Олексійович зобов`язується протягом одного місяця з моменту набрання законної сили ухвалою Залізничного районного суду м. Сімферополя про затвердження цієї мирової угоди виплатити на користь Тютюнника Романа Михайловича З 000 грн. відшкодування моральної шкоди, яка завдана розповсюджуванням відомостей, які не відповідають дійсності;

6. Колганов Сергій Олексійович зобов`язується протягом одного місяця з моменту набрання законної сили ухвалою Залізничного районного суду м. Сімферополя про затвердження цієї мирової угоди виплатити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримська юридична компанія" 3 000 грн. відшкодування моральної шкоди, яка завдана розповсюджуванням відомостей, які не відповідають дійсності;

7. Колганов Сергій Олексійович зобов`язується протягом одного місяця з моменту набрання законної сили ухвалою Залізничного районного суду м. Сімферополя про затвердження цієї мирової угоди направити її текст до Інформаційного агентства «УНІАН» та оплатити її розміщення на офіційному Інтернет-сайті цього інформаційного агентства.

8. Колганов Сергій Олексійович зобов`язується протягом одного місяця з моменту набрання законної сили ухвалою Залізничного районного суду м. Сімферополя про затвердження цієї мирової угоди відшкодувати Тютюннику Р. М. судові витрати, понесені при зверненні до суду із позовом, що розглядається у цій справі, у сумі 4040, 86 грн.

9. Колганов Сергій Олексійович зобов`язується протягом одного місяця з моменту набрання законної сили ухвалою Залізничного районного суду м. Сімферополя про затвердження цієї мирової угоди відшкодувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Кримська юридична компанія» судові витрати, понесені при зверненні до суду із позовом, що розглядається у цій справі, у сумі 4040, 86 грн.

10. Колганов Сергій Олексійович просить у Тютюнника Романа Михайловича та ТОВ «Кримська юридична компанія» вибачення за розповсюдження неперевірених відомостей, які завдали шкоди честі, гідності та діловій репутації позивачам.

11. Тютюнник Роман Михайлович відмовляється від позовних вимог про зобов`язання Колганова С. О. спростувати розповсюджені ним відомості, які не відповідають дійсності, порочать честь, гідність та ділову репутацію, шляхом звернення із відповідною заявою до Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим та шляхом оприлюднення відповідної заяви на прес-конференції у Інформаційному агентстві "УНІАН", м. Київ;

12. Тютюнник Роман Михайлович відмовляється від позовних вимог про стягнення з Колганова С. О. 50 000 грн.;

13. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська юридична компанія" відмовляється від позовних вимог про зобов`язання Колганова С. О. спростувати розповсюджені ним відомості, які не відповідають дійсності, порочать честь, гідність та ділову репутацію, шляхом звернення із відповідною заявою до Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим та шляхом оприлюднення відповідної заяви на прес-конференції у Інформаційному агентстві "УНІАН", м. Київ;

14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська юридична компанія" відмовляється від позовних вимог про стягнення з Колганова С. О. 50 000 грн.;

15. Позивачі - Тютюнник Р. М. та ТОВ «Кримська юридична компанія», та відповідач Колганов С. О. просять суд постановити Ухвалу про затвердження цієї мирової угоди та закрити провадження у справі у частині позовних вимог, пред`явлених позивачами до Колганова Сергія Олексійовича.

Наслідки укладання мирової угоди та закриття провадження у цивільній справі, передбачені статтями 175, 205 Цивільно-процесуального кодексу України сторонам відомі та зрозумілі.