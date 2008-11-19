З такою боротьбою з піратами страшно буде плавати в Чорному морі?

Спецслужби і розвідка України повинні активніше долучатися до міжнародної боротьби з піратством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради Анатолій ГРИЦЕНКО заявив сьогодні, коментуючи журналістам ситуацію навколо активізації піратства поблизу берегів Сомалі.

«Сьогодні світ повернувся до стародавньої проблеми піратства, але на новому витку розвитку спіралі. Це є викликом світовій спільноті, якій необхідно боротися об’єднаними зусиллями, у тому числі з використанням заходів силового характеру», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, «якщо не реагувати адекватно на це явище, то скоро ми боятимемося плавати у Чорному морі».

Говорячи про можливу участь України у військових операціях з протидії піратству, А.ГРИЦЕНКО зауважив, що таке рішення повинно прийматися Президентом як Верховним головнокомандувачем спільно з Міністерством оборони.

Разом з цим А.ГРИЦЕНКО зазначив, що необхідно визначити, в яких формах внесок України у міжнародну боротьбу з піратством може бути найдієвішим.

Аналізуючи можливість направлення українських військових кораблів до берегів Сомалі, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що Військово-морські сили України навряд чи зміцнять міжнародну присутність у тій зоні. Адже інші країни володіють потужнішим військово-морським потенціалом.

Але, як зазначив А.ГРИЦЕНКО, Україна може взяти активну участь у міжнародній боротьбі з піратством у формі обміну інформацією, українські спецслужби та розвідка мають значні можливості у цій сфері, яких немає в інших державах. У цьому контексті А.ГРИЦЕНКО також згадав і можливості українського спецназу.

Народний депутат також наголосив на відсутності належної координації у діяльності різних державних і недержавних структур, зокрема, щодо проведення заходів, спрямованих на визволення українських громадян із захопленого піратами судна «Фаїна», у складі екіпажу якого 17 українців.

«На мій погляд, таку координацію повинен здійснювати секретар РНБО. Але, думаю, що це важко здійснювати з урахуванням досвіду й освіти нинішнього секретаря РНБО. Там немає кому цим займатися», - підсумував А.ГРИЦЕНКО.