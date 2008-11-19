У Тимошенко не сумніваються, що гроші з "Олімпійського" розкрадуть?

Уряд доручив Генеральній прокуратурі сформувати постійно діючу оперативну групу для запобігання можливої корупції при використанні бюджетних коштів при реалізації проекту з реконструкції НСК “Олімпійський”.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

“Сьогодні на засіданні уряду після прийняття рішень (про схвалення ТЕО реконструкції НСК “Олімпійський” та визначення генпідрядника – УНІАН) було дано доручення відповідним структурам, а до Генеральної прокуратури буде звернення як до структури, яка координує діяльність силових відомств, щоб була сформована постійно діюча оперативна група, яка могла би упереджувати, а також запобігати можливим корупційним діям”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр-міністр також повідомив, що напередодні обговорював це питання з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, керівником СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ, а також з керівництвом Головного контрольно-ревізійного управління. “Ми доволі відкрито говорили про загрози щодо фінансової доброчесності при реалізації цього проекту (з реконструкції НСК “Олімпійський” – УНІАН), оскільки на нього держава витрачає немалі кошти”, - додав він.

Водночас, на думку І.ВАСЮНИКА, необхідно також створювати систему громадського контролю. “Я переконаний, що разом із журналістами і представниками суспільства, ми можемо створити систему публічного та громадського контролю. Я думаю, що однією з таких пропозицій буде формування певної прямої лінії. Є й інші технології, щоб громадськість могла в on-line-режимі відслідковувати та спостерігати за ходом реконструкції НСК “Олімпійський”, - додав він.

При цьому віце-прем’єр наголосив, що інші країни при реалізації аналогічних великих проектів за бюджетні кошти також створювали окремі системи контролю з боку силових відомств та громадськості. “Ми не єдині в цьому. Так будувалися стадіони в Німеччині, в Китаї, не ми єдині здійснюємо такі проекти”, - підкреслив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, Кабінет міністрів схвалив техніко-економічне обґрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн. Реконструкція стадіону здійснюватиметься за бюджетні кошти.

Окремою постановою уряд дозволив Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту визначити генерального підрядника з реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський» за процедурою одного учасника.