Поширювачам чуток про девальвацію лата світить до 5 років

Поліція Латвії затримала кількох осіб, які займалися ширенням чуток про намір держави девальвувати національну валюту, - лат, повідомляє інтернет-портал газети Diena cо посиланням на міністра фінансів країни Атіса Слактеріса.

"Поширювачі чуток про девальвацію лата спіймані", - сказав глава Мінфіну в інтерв`ю газеті. За поширення подібних чуток законодавство Латвії передбачає до п`яти років позбавлення волі, пише РІА “Новости”.

Раніше в місцевих ЗМІ пройшла інформація про те, що лат може бути девальвований, і мешканці Латвії стали масово скуповувати євро і долари. Представники Банку Латвії зазначили, що інформація про девальвацію лата не відповідає дійсності. У банку запевнили, що лат повністю забезпечений іноземною валютою і золотими резервами. Прем`єр-міністр Латвії Іварс Годманіс у середу також категорично спростував чутки про намір держави девальвувати національну валюту.