Росіянин на Чернігівщині попросив у прикордонників статус біженця

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко.

За його інформацією, під час опитування 45-річний громадянин заявив, що за свою активну громадянську діяльність, направлену проти правлячого в його країні режиму, він піддається на батьківщині кримінальному переслідуванню.

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У прикордонному загоні не уточнили інших деталей, зазначивши, що це вже шостий аналогічний випадок за останні два роки.

Після проведення співбесіди та оформлення відповідних документів, чоловіка для прийняття остаточного рішення направлено до управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області.