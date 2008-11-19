Проект “Газета по-українськи” може припинити свою роботу.

Про це пише “Економічна правда” з посиланням на джерела в редакції видання.

"Припинили фінансування, і зараз редакція займається пошуком інвестора, результат може бути відомий вже за 10 днів, але не виключено, що на це піде і півтора місяця", - сказав один з журналістів газети.

За інформацією "Телекритики", колектив видання – майже 200 осіб – буде звільнено.

"Насправді, ніхто нікого примусово не звільняє. Головний редактор Володимир РУБАН попередив усю редакцію, що ситуація складна. Тому той, хто хоче, або має можливості, нехай шукає собі іншу роботу.", - додає джерело.

Водночас, у виданні запевняють, що тижневий номер "Газети" зараз готується, і має вийти за графіком, у п’ятницю.

Як повідомлялося, на початку листопада газета перейшла від щоденного до щотижневого виходу номера, а також заморозила проект щотижневика "Країна". Зараз, за інформацією джерел, йде мова про закриття всіх проектів.