В умовах кризи Україні треба зменшити частку атомної енергетики

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає, що сьогодні в умовах економічної кризи в Україні потрібно зменшити частку атомної енергетики і замістити її тепловою, для пожвавлення внутрішнього ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУК’ЯНЧЕНКО сказав на зустрічі з журналістами. За словами мера, в країні «сьогодні можна зменшити частку атомної енергії і замістити її тепловою електроенергетикою». «Для цього будуть задіяні вугільні підприємства Донецької, Луганської і Дніпропетровської областей, - пояснив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. - Це буде елемент пожвавлення внутрішнього ринку, і буде повернення грошей, сплачених за електроенергію, буде оплачена праця шахтарів, таким чином, всередині піде оборот».