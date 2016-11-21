На Харківщині педагог намагалась продати 13-річного хлопчика за $10 тисяч

Жінка за 10 тисяч доларів намагалася продати 13-річного вихованця інтернатного закладу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чубая.

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Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Їй повідомлено про підозру за ч.3 ст. 149 КК України (торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, вчиненої щодо малолітнього). Першочергові слідчі дії тривають.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.