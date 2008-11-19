Поляки не хочуть нести гроші в банки

Фінансово-банківська система Польщі втратила довіру громадян, і поляки більше не хочуть тримати свої заощадження ні на депозитах у банках, ні в інвестиційних фондах. Про це свідчать дані, опубліковані в газеті "Polska".

За даними видання, у жовтні ц.р. поляки забрали з інвестиційних фондів 6 млрд. злотих (близько 2 млрд. доларів), а розмір депозитів за цей період збільшився лише на 1,5 млрд. злотих (500 млн. доларів).

Таким чином, на руках населення могло залишитись 4,5 млрд. злотих (1,5 млрд. доларів).

«Не виключено, що ці гроші лежать в панчохах», – сказав аналітик консалтингової компанії Expander Павел МАЙТКОВСЬКИЙ.

На його думку, в умовах кризи, маючи готівку, люди можуть вдало інвестувати, наприклад, у нерухомість, ціни на яку знижуються. «Ціни на будинки та квартири падають, клієнти шукають вдалих пропозицій, а не тримають гроші на депозитах, бо кожної миті вони можуть знадобитися їм», – зауважує експерт.

"Polska" відзначає, що на поляків не вплинула навіть масштабна кампанія банків, які у жовтні намагалися залучити приватні кошти на набагато кращих, ніж кілька місяців тому, умовах.

«Банк "Міленіум" вихваляв депозит на 3 місяці під 8,5%, банк "Getin" – 4-місячний депозит під 9%, AIG пропонував 8,5% за квартальний та піврічний депозити», – пише газета.

Тим часом, за даними Національного банку Польщі, комерційні банки у жовтні надали приватних клієнтам іпотечних кредитів на 22,9 млрд. злотих (7,6 млрд. доларів), що збільшило вартість портфеля іпотечних кредитів банків на 7% у порівнянні з вереснем.

«З цих даних можна зробити висновок, що частину грошей, які поляки забрали з інвестиційних фондів, направлено на купівлю нерухомості», – відзначає видання.

За даними газети, з розчарування поляків фінансово-банківською системою скористалися власники автосалонів, які в жовтні продали на 30% більше автомобілів, ніж у вересні.

"Polska" не виключає, що довіру поляків до банків може відновити підписання президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ закону, який збільшує розмір гарантії за депозитами з нинішніх 22,5 тисячі до 50 тисяч євро.

За даними газети, розмір депозитів у банках Польщі становить близько 100 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, борг поляків перед банками становить приблизно 106 мільярдів доларів, з яких половина – за іпотечними і близько 40 млрд. – за споживчими кредитами (на авто, меблі, техніку).

За останні 12 місяців нерухомість у Польщі подешевшала на 5-30%, залежно від регіону та місцезнаходження об’єкта.