У центрі Львова з нагоди Дня гідності і свободи відбувся Молитовний майдан (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, понад півтисячі городян, серед яких були й безпосередні учасники Революції гідності, увечері зібралися на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де відбулася акція «Молитовний майдан» – спільна екуменічна молитва за участі духовенства різних конфесій, проведена за Україну та її захисників.

Після завершення молитви присутні за допомогою повітряних кульок підняли в небо панно-оберіг Пресвятої Богородиці, виготовлене учнями мистецьких навчальних закладів Львівщини.

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Також сьогодні на Личаківському цвинтарі представники громадських організацій, родини загиблих під час Революції гідності та учасники АТО, студентська молодь і представники влади поклали квіти та запалили лампадки на могилах земляків, загиблих під час подій на Євромайдані та в зоні АТО.