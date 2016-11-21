По всій Україні відбуваються заходи з нагоди річниці Революції гідності (фоторепортаж, відео)

Зокрема, у Києві відбулися заходи за участю керівництва держави, які поклали квіти до меморіалу "Небесної сотні". Також вшанувати загиблих героїв "Небесної сотні" прийшли прості громадяни, родичі загиблих та безпосередні учасники тих подій.

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При цьому президент України Петро Порошенко вручив нагороди героям АТО, в тому числі Дмитру Ярошу.

Також з цієї нагоди у Києві відбулася акція представників "Азова".

Урочисті заходи з нагоди річниці Євромайдану також відбулися у Дніпрі, в Івано-Франківську та інших містах України.

Про те, як відзначали річницю Євромайдану у різних регіонах України, також йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, 25 прапорів всіх регіонів країни в День гідності та свободи як знак єдності та неподільності України розгорнули студенти Харківського університету внутрішніх справ. На головній площі Кропивницького, яка від лютого 2014 має ім'я Героїв Майдану, відбулися мітинг і молебень. У Чернівцях річницю подій на Майдані вшанували народним віче та спільною молитвою священиків різних конфесій.