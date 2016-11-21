По всій Україні відбуваються заходи з нагоди річниці Революції гідності (фоторепортаж, відео)

18:34, 21 листопада 2016
Суспільство
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21 листопада 2016 року в Україні відзначають третю річницю початку Революції гідності та свободи. Урочисті заходи з нагоди річниці початку Євромайдану відбулися по всій Україні.

Покладання квітів до меморіалу

Зокрема, у Києві відбулися заходи за участю керівництва держави, які поклали квіти до меморіалу "Небесної сотні". Також вшанувати загиблих героїв "Небесної сотні" прийшли прості громадяни, родичі загиблих та безпосередні учасники тих подій.

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При цьому президент України Петро Порошенко вручив нагороди героям АТО, в тому числі Дмитру Ярошу.

Також з цієї нагоди у Києві відбулася акція представників "Азова".

Урочисті заходи з нагоди річниці Євромайдану також відбулися у Дніпрі, в Івано-Франківську та інших містах України.

Заходи у Києві за участю керівництва держави
Заходи у Києві за участю керівництва держави /  © УНІАН
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман /  © УНІАН
Меморіал героям ''Небесної сотні'' у Києві
Меморіал героям "Небесної сотні" у Києві /  © УНІАН
Петро Порошенко з дружиною Мариною
Петро Порошенко з дружиною Мариною /  © УНІАН
Президент під час заходів з нагоди Дня гідності у Києві
Президент під час заходів з нагоди Дня гідності у Києві /  © УНІАН
Учасники АТО під час урочистостей у Києві
Учасники АТО під час урочистостей у Києві /  © УНІАН
Заходи у Києві
Заходи у Києві /  © УНІАН
Президент вручає нагороди героям АТО
Президент вручає нагороди героям АТО /  © УНІАН
Президент вручає нагороди героям АТО
Президент вручає нагороди героям АТО /  © УНІАН
Дмитро Ярош отримує нагороду
Дмитро Ярош отримує нагороду /  © УНІАН
Президент вручає нагороди героям АТО
Президент вручає нагороди героям АТО /  © УНІАН
Президент вручає нагороди героям АТО
Президент вручає нагороди героям АТО /  © УНІАН
Президент вручає нагороди героям АТО
Президент вручає нагороди героям АТО /  © УНІАН
Виступ президента під час урочистостей у Києві
Виступ президента під час урочистостей у Києві /  © УНІАН
Заходи у Києві за участю президента
Заходи у Києві за участю президента /  © УНІАН
Виступ президента під час урочистостей у Києві
Виступ президента під час урочистостей у Києві /  © УНІАН
Посилена охорона під час заходів з нагоди річниці Євромайдану
Посилена охорона під час заходів з нагоди річниці Євромайдану /  © УНІАН
Покладання квітів до меморіалу ''Небесної сотні'' у Києві
Покладання квітів до меморіалу "Небесної сотні" у Києві /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Заходи у Дніпрі
Заходи у Дніпрі /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Марш ''Азову'' у Києві з нагоди річниці Євромайдану
Марш "Азову" у Києві з нагоди річниці Євромайдану /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Заходи в Івано-Франківську
Заходи в Івано-Франківську /  © УНІАН
© УНІАН
Стіна пам'яті героїв ''Небесної сотні'' в Івано-Франківську
Стіна пам'яті героїв "Небесної сотні" в Івано-Франківську /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

Про те, як відзначали річницю Євромайдану у різних регіонах України, також йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, 25 прапорів всіх регіонів країни в День гідності та свободи як знак єдності та неподільності України розгорнули студенти Харківського університету внутрішніх справ. На головній площі Кропивницького, яка від лютого 2014 має ім'я Героїв Майдану, відбулися мітинг і молебень. У Чернівцях річницю подій на Майдані вшанували народним віче та спільною молитвою священиків різних конфесій.

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