Командувач ВМС України зустрівся з представниками Нідерландів і Швеції

Стан та перспективи співробітництва Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Королівських Військово-Морських Сил Нідерландів, можливість участі кораблів і підрозділів морської піхоти обох країн в спільних миротворчих навчаннях обговорили сьогодні у Севастополі командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ і перший секретар Посольства Королівства Нідерланди в Російській Федерації Менно КРАН та другий секретар Посольства Королівства Нідерланди в Україні Бас ВЕЛС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-центрі командування ВМС України, І.ТЕНЮХ проінформував іноземних гостей про хід реформування українського флоту та передав запрошення для Королівських Військово-Морських Сил Нідерландів взяти участь в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз».

Зустріч представників Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди з командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України адміралом І.ТЕНЮХОМ пройшла в рамках візиту делегації Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди в Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, зазначили у прес-центрі.

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Сьогодні ж у Севастополі в штабі українських ВМС відбулася зустріч командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірала Ігоря ТЕНЮХА з аташе з питань оборони Посольства Королівства Швеції в Україні полковником Кристером ХОЛЬМОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-центрі командування ВМС України, у ході зустрічі було обговорено перспективи співробітництва Військово-Морських Сил Збройних Сил України й Королівських Військово-Морських Сил Швеції, хід реформування ВМС ЗС України, участь військових флотів обох країн у багатонаціональних миротворчих навчаннях.

Аташе з питань оборони посольства Королівства Швеції в Україні полковник К.ХОЛЬМ також зустрівся з офіцерами штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, та ознайомився з умовами служби українських військових моряків.