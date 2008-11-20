Прокуратура порушила справу за фактом забруднення річки Отуз

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом забруднення річки Отуз у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, під час прокурорської перевірки в басейні річки Отуз зафіксована несприятлива зміна складу води: кількість окремих забруднюючих речовин перевищує норму в сотню і більше разів.

«На березі річки розташовані три дитячі оздоровчі табори і низка пансіонатів, річка впадає в море, де купаються люди, тобто забруднення води створює реальну загрозу здоров`ю людей», - йдеться в повідомленні прокуратури Криму.

Прокуратурою Феодосії порушено кримінальну справу за фактом порушення правил охорони вод - за ч.1 ст.242 Кримінального кодексу України.

«Слідство з`ясовує, що стало причиною забруднення і хто в цьому винен», - відзначили в прокуратурі.