Міноборони планує поступово збільшити до 80% питому вагу контрактників у ЗСУ

Про це, як повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, заявив заступник міністра оборони України Олег Шевчук.

"З початку року контракт з українським військом уклало вже майже 64 тисячі військовослужбовців, із яких близько 7200 – це офіцери", - сказав він.

Шевчук наголосив, що питому вагу військовослужбовців за контрактом у ЗСУ планується поступово збільшити до 80% від чисельності рядового, сержантського та старшинського складу.

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"Під час розподілу контрактників пріоритет надаватиметься комплектуванню посад молодших командирів, бойових посад у складі екіпажів та обслуг, а також інших посад, які визначають бойову спроможність підрозділів. Водночас військовослужбовці строкової служби комплектуватимуть небойові військові частини та підрозділи забезпечення частин бойового складу", – додав заступник міністра.