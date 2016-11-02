Відсьогодні жодного мобілізованого на фронті немає: Порошенко планує забезпечити ЗСУ контрактниками

З сьогоднішнього дня в зоні АТО немає жодного мобілізованого військовослужбовця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Петро Порошенко за підсумками доповіді Міністра оборони України Степана Полторака та Начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

За його словами, ЗСУ мають бути повністю забезпечені контрактниками.

«Збройні Сили України повністю мають бути забезпечені добровольцями, воїнами-контрактниками, добре підготовленими, вмотивованими, навченими і забезпеченими», - написав Порошенко.

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Крім того, президент заявив, що наразі за рахунок демобілізованих формується резерв першої черги більш ніж 100 тисяч військових.

«Дуже важливо, що за рахунок демобілізованих, особливо тих, хто найкраще себе проявив в лавах Збройних Сил, формується більш ніж 100 тис. резерв першої черги», - написав він.

Нагадаємо, 26 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців шостої хвилі і заявив, що після цього на фронті залишаться лише контрактники.

Пізніше, у Міністерстві оборони України заявили, що необхідності у сьомій хвилі мобілізації немає.

“Рішення (про оголошення сьомої хвилі мобілізації - УНІАН) немає, і немає необхідності (оголошувати). Ми казали, що більше 50 тисяч перейшло на контрактну службу і це дало можливість укомплектувати ті військові частини, які зараз проходять відповідну підготовку на полігонах. І в подальшому, за планами Генерального штабу, здійснюється ротація в зоні АТО”, - сказав перший заступник міністра оборони Іван Руснак.