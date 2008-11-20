Грузинський футболіст намагався втекти з Білорусі в Україну

У Білорусі при спробі незаконного перетину білорусько-українського кордону затриманий грузинський футболіст.

Про це повідомляє білоруська газета «Народна воля».

У Державному комітеті прикордонних військ Білорусі уточнили, що громадянин Грузії затриманий прикордонниками Гомелського прикордонного загону за 200 метрів від кордону. Він намагався перетнути державний кордон Білорусі по річці Дніпро на моторному човні.

«Громадянин Грузії 1982 року народження легально прибув до Мінська авіарейсом Тбілісі-Мінськ, але потім зробив спробу незаконно перетнути держкордон. Що перешкодило йому перелетіти відразу до Києва або законно перетнути білорусько-український кордон, наразі з`ясовується», - повідомили в Держприкордонкомітеті.

Представник прикордонних Держприкордонвійськ також повідомив, що громадянин Грузії заявив, що до України він прямував, аби влаштуватися гравцем в одну з футбольних команд. У той же час, ім`я затриманого не називається.