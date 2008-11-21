У Донецькій області оголосили штормове попередження

У Донецькій області оголошено штормове попередження у зв`язку зі збільшенням швидкості вітру.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, найближчої доби в області очікується посилення південного вітру, пориви 15-20 м/с, у Приазов`ї - до 25-30 м/с. Температура повітря вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень - 7-12 градусів тепла.