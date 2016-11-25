Президент підписав закон щодо штрафів ТРК за заклики до війни і насильницького захоплення влади

Як зазначається на сайті президента, документ ухвалено з метою захисту інформаційного простору держави, своєчасного реагування на виявлені загрози та їх припинення.

"Ним запроваджується дієвий механізм безпосередньої відповідальності за порушення положень закону "Про телебачення і радіомовлення", передбачені частиною другою статті 6 - поширення закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди; необґрунтованого показу насильства; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їхніх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються за рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Згідно із законом, Нацрада "отримує змогу оперативно реагувати на порушення та вживати відповідних заходів щодо їх припинення". Також встановлюється перелік цих порушень, за які вона може застосовувати штрафні санкції до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, удосконалюється процедура і визначається розмір штрафів.

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Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, даний закон Верховна Рада ухвалила 1 листопада.

Голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар наголосила, що він дає можливість Нацраді з питань телебачення і радіомовлення "накладати санкції на телерадіомовників м‘якіші, ніж зараз передбачені у законодавстві".

Вона нагадала, що в чинному законі Нацрада може робити лише попередження, а після двох таких попереджень у телеканалу забирають ліцензію.

За її словами, нині ухваленим законом Нацраді надано право накладати штрафи. "Більше того, якщо після штрафу компанія не повторює це порушення, то цей штраф впродовж року ліквідовується, і попередження не застосовується до цієї телерадіокомпанії", - наголосила депутат.